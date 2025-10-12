Екскерівник Нацпарку завдав збитків навколишньому середовищу — його судитимуть

Ексдиректор Нацпарку та прокурори. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Екскерівник Національного природного парку "Хотинський" постане перед судом. Своїми діями він завдав значної шкоди державі й довкіллю.

Про це в п'ятницю, 3 жовтня, повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, на початку липня минулого року експосадовець наказав підлеглим вирубати дерева нібито з метою протипожежної розчистки дороги. Насправді ж будівництво було лише прикриттям для незаконних робіт і створювало умови для майбутніх корупційних схем. Довкілля внаслідок махінацій фігуранта зазнало збитків на понад 300 тисяч гривень. До того ж порушник безпідставно нарахував собі та підлеглим більш ніж 380 тисяч гривень премій.

За що судитимуть

До суду скерували обвинувальний акт за фактами розтрати майна, незаконної рубки дерев на території природно-заповідного фонду та перевищення службових повноважень (ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 246 та ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України, — Ред.). Також прокурор подав позови про відшкодування державі та громаді збитків: майже 450 тисяч гривень.

