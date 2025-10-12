Экс-руководитель Нацпарка нанес ущерб окружающей среде — его будут судить

Экс-директор Нацпарка и прокуроры. Фото: Черновицкая областная прокуратура

Экс-руководитель Национального природного парка "Хотинский" предстанет перед судом. Своими действиями он нанес значительный ущерб государству и окружающей среде.

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в начале июля прошлого года экс-чиновник приказал подчиненным вырубить деревья якобы с целью противопожарной расчистки дороги. На самом деле строительство было только прикрытием для незаконных работ и создавало условия для будущих коррупционных схем. Окружающая среда в результате махинаций фигуранта понесла убытки на более 300 тысяч гривен. К тому же нарушитель безосновательно насчитал себе и подчиненным более 380 тысяч гривен премий.

За что будут судить

В суд направили обвинительный акт по фактам растраты имущества, незаконной рубки деревьев на территории природно-заповедного фонда и превышения служебных полномочий (ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 246 и ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). Также прокурор подал иски о возмещении государству и общине убытков: почти 450 тысяч гривен.

