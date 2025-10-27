Видео
Дата публикации 27 октября 2025 16:46
обновлено: 16:46
В Донецкой области разоблачили мужчину, который помогал РФ бить по гражданским
Задержание фигуранта. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного вражеского информатора, который помогал российским военным атаковать Константиновку в Донецкой области. Мужчина корректировал удары дронов-камикадзе "Ланцет" по жилым районам города.

Об этом сообщает СБУ в Telegram в понедельник, 27 октября.

Детали дела

Как выяснили контрразведчики, 59-летний местный житель без работы попал в поле зрения российских спецслужб после того, как начал распространять в Telegram-каналах призывы к захвату громады. Впоследствии его завербовали оккупанты и поручили передавать координаты возможных позиций украинских военных.

Кроме этого, информатор сливал врагу данные об объектах социальной инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность Константиновки во время постоянных обстрелов.

Когда интенсивность атак на город возросла, мужчина решил сбежать на Львовщину, выдав себя за переселенца. Однако избежать ответственности ему не удалось: сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в съемной квартире. Во время обыска изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с российскими кураторами.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения. Мужчина находится под стражей, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Херсоне задержали коллаборанта, который работал на оккупационную администрацию. Он выполнял обязанности охранника в застенках.

Ранее суд осудил жителя Краматорска за шпионаж в пользу России. Через найденную на сайте знакомств женщину он передавал спецслужбам РФ информацию о ВСУ.

Донецкая область обстрелы дроны сбу измена
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
