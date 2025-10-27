Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Донеччині викрили чоловіка, що допомагав РФ бити по цивільних

На Донеччині викрили чоловіка, що допомагав РФ бити по цивільних

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 16:46
Оновлено: 16:46
На Донеччині викрили чоловіка, що допомагав РФ бити по цивільним
Затримання фігуранта. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила ще одного ворожого інформатора, який допомагав російським військовим атакувати Костянтинівку на Донеччині. Чоловік коригував удари дронів-камікадзе "Ланцет" по житлових районах міста.

Про це повідомляє СБУ у Telegram у понеділок, 27 жовтня.

Реклама
Читайте також:
На Донеччині викрили чоловіка, що допомагав РФ бити по цивільним - фото 1
Пост СБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

Як з’ясували контррозвідники, 59-річний місцевий житель без роботи потрапив у поле зору російських спецслужб після того, як почав поширювати у Telegram-каналах заклики до захоплення громади. Згодом його завербували окупанти та доручили передавати координати можливих позицій українських військових.

Крім цього, інформатор зливав ворогу дані про об’єкти соціальної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність Костянтинівки під час постійних обстрілів.

Коли інтенсивність атак на місто зросла, чоловік вирішив утекти на Львівщину, видавши себе за переселенця. Проте уникнути відповідальності йому не вдалося: співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали в орендованій квартирі. Під час обшуку вилучили смартфон із доказами співпраці з російськими кураторами.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за статтею 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про переміщення чи розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Херсоні затримали колаборанта, який працював на окупаційну адміністрацію. Він виконував обовʼязки охоронця в катівні.

Раніше суд засудив мешканця Краматорська за шпигунство на користь Росії. Через знайдену на сайті знайомств жінку він передавав спецслужбам РФ інформацію про ЗСУ.

Донецька область обстріли дрони сбу зрада
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації