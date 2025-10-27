На Донеччині викрили чоловіка, що допомагав РФ бити по цивільним

Затримання фігуранта. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила ще одного ворожого інформатора, який допомагав російським військовим атакувати Костянтинівку на Донеччині. Чоловік коригував удари дронів-камікадзе "Ланцет" по житлових районах міста.

Про це повідомляє СБУ у Telegram у понеділок, 27 жовтня.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

Як з’ясували контррозвідники, 59-річний місцевий житель без роботи потрапив у поле зору російських спецслужб після того, як почав поширювати у Telegram-каналах заклики до захоплення громади. Згодом його завербували окупанти та доручили передавати координати можливих позицій українських військових.

Крім цього, інформатор зливав ворогу дані про об’єкти соціальної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність Костянтинівки під час постійних обстрілів.

Коли інтенсивність атак на місто зросла, чоловік вирішив утекти на Львівщину, видавши себе за переселенця. Проте уникнути відповідальності йому не вдалося: співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали в орендованій квартирі. Під час обшуку вилучили смартфон із доказами співпраці з російськими кураторами.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за статтею 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про переміщення чи розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Херсоні затримали колаборанта, який працював на окупаційну адміністрацію. Він виконував обовʼязки охоронця в катівні.

Раніше суд засудив мешканця Краматорська за шпигунство на користь Росії. Через знайдену на сайті знайомств жінку він передавав спецслужбам РФ інформацію про ЗСУ.