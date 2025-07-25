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Главная Новости дня На Донеччине началась принудительная эвакуация — кого касается

На Донеччине началась принудительная эвакуация — кого касается

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 01:53
Появился перечень НП Донетчины, где приняли решение о принудительной эвакуации жителей
Эвакуация мирных жителей. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Донецкой области из некоторых населенных пунктов начали принудительную эвакуацию. Это связано с усилением опасности со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

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Мероприятия именно по принудительной эвакуации коснутся прежде всего семей с детьми. Среди населенных пунктов, подлежащих эвакуации в Донецкой ОВА назвали:

  • город Доброполье;
  • село Анновка;
  • село Новый Донбасс;
  • село Рубежное;
  • село Доброполье;
  • село Надежда;
  • село Новокриворожье;
  • село Новомарьевка;
  • село Новофедоровка;
  • село Ракша.

Как отметил председатель Донецкой ОГА, соответствующее решение было принято 24 июля на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

Всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находится 928 детей, отмечают в Донецкой ОГА. Вадим Филашкин дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОГА в координации с правоохранителями как можно скорее организовать надлежащую эвакуацию семей, в которых находятся эти дети и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины.

"Эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности!", — призвали в Донецкой ОГА.

Напомним, в ГУР показали отдельные фрагменты проведения эвакуации украинцев из Израиля.

Также сообщалось, что ГУР и МИД провели завершающий этап эвакуации украинцев из Ирана.

дети эвакуация семья Донецкая область беженцы война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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