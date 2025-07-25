Появился перечень НП Донетчины, где приняли решение о принудительной эвакуации жителей

На Донеччине началась принудительная эвакуация — кого касается
В Донецкой области из некоторых населенных пунктов начали принудительную эвакуацию. Это связано с усилением опасности со стороны российских оккупантов.
Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Кого касается принудительная эвакуация
Мероприятия именно по принудительной эвакуации коснутся прежде всего семей с детьми. Среди населенных пунктов, подлежащих эвакуации в Донецкой ОВА назвали:
- город Доброполье;
- село Анновка;
- село Новый Донбасс;
- село Рубежное;
- село Доброполье;
- село Надежда;
- село Новокриворожье;
- село Новомарьевка;
- село Новофедоровка;
- село Ракша.
Как отметил председатель Донецкой ОГА, соответствующее решение было принято 24 июля на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.
Всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находится 928 детей, отмечают в Донецкой ОГА. Вадим Филашкин дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОГА в координации с правоохранителями как можно скорее организовать надлежащую эвакуацию семей, в которых находятся эти дети и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины.
"Эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности!", — призвали в Донецкой ОГА.
Напомним, в ГУР показали отдельные фрагменты проведения эвакуации украинцев из Израиля.
Также сообщалось, что ГУР и МИД провели завершающий этап эвакуации украинцев из Ирана.
Читайте Новини.LIVE!