З'явився перелік НП Донеччини, де прийняли рішення про примусову евакуацію мешканців

Евакуація мирних мешканців. Ілюстративне фото: Нацполіція

На Донеччині з деяких населених пунктів почали примусову евакуацію. Це пов'язано з посиленням небезпеки з боку російських окупантів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Заходи саме з примусової евакуації торкнуться насамперед родин з дітьми. Серед населених пунктів, які підлягають евакуації у Донецькій ОВА назвали:

місто Добропілля;

село Ганнівка;

село Новий Донбас;

село Рубіжне;

село Добропілля;

село Надія;

село Новокриворіжжя;

село Новомар’ївка;

село Новофедорівка;

село Ракша.

Як зазначив голова Донецької ОВА, відповідне рішення було прийнято 24 липня на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Донецької області.

Всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 928 дітей, зазначають в Донецькій ОВА. Вадим Філашкін дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати належну евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.

"Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!", — закликали в Донецькій ОВА.

Нагадаємо, у ГУР показали окремі фрагменти проведення евакуації українців з Ізраїлю.

Також повідомлялось, що ГУР і МЗС провели завершальний етап евакуації українців з Ірану.