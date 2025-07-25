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Головна Новини дня На Донеччині почалась примусова евакуація — кого це стосується

На Донеччині почалась примусова евакуація — кого це стосується

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 01:53
З'явився перелік НП Донеччини, де прийняли рішення про примусову евакуацію мешканців
Евакуація мирних мешканців. Ілюстративне фото: Нацполіція

На Донеччині з деяких населених пунктів почали примусову евакуацію. Це пов'язано з посиленням небезпеки з боку російських окупантів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Заходи саме з примусової евакуації торкнуться насамперед родин з дітьми. Серед населених пунктів, які підлягають евакуації у Донецькій ОВА назвали:

  • місто Добропілля;
  • село Ганнівка;
  • село Новий Донбас;
  • село Рубіжне;
  • село Добропілля;
  • село Надія;
  • село Новокриворіжжя;
  • село Новомар’ївка;
  • село Новофедорівка;
  • село Ракша. 

Як зазначив голова Донецької ОВА, відповідне рішення було прийнято 24 липня на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Донецької області. 

Всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває  928 дітей, зазначають в Донецькій ОВА. Вадим Філашкін дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати належну евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України. 

"Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!", — закликали в Донецькій ОВА.

Нагадаємо, у ГУР показали окремі фрагменти проведення евакуації українців з Ізраїлю.

Також повідомлялось, що ГУР і МЗС провели завершальний етап евакуації українців з Ірану.

діти евакуація родина Донецька область біженці війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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