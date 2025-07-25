З'явився перелік НП Донеччини, де прийняли рішення про примусову евакуацію мешканців

На Донеччині почалась примусова евакуація — кого це стосується
На Донеччині з деяких населених пунктів почали примусову евакуацію. Це пов'язано з посиленням небезпеки з боку російських окупантів.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Кого стосується примусова евакуація
Заходи саме з примусової евакуації торкнуться насамперед родин з дітьми. Серед населених пунктів, які підлягають евакуації у Донецькій ОВА назвали:
- місто Добропілля;
- село Ганнівка;
- село Новий Донбас;
- село Рубіжне;
- село Добропілля;
- село Надія;
- село Новокриворіжжя;
- село Новомар’ївка;
- село Новофедорівка;
- село Ракша.
Як зазначив голова Донецької ОВА, відповідне рішення було прийнято 24 липня на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Донецької області.
Всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 928 дітей, зазначають в Донецькій ОВА. Вадим Філашкін дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати належну евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.
"Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!", — закликали в Донецькій ОВА.
Нагадаємо, у ГУР показали окремі фрагменти проведення евакуації українців з Ізраїлю.
Також повідомлялось, що ГУР і МЗС провели завершальний етап евакуації українців з Ірану.
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