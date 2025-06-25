Завершено евакуацію з Ірану — в Україну повернулись жінки та діти

Українці вийшли з автобусу. Фото кадр з відео

В Україну повернулися 31 громадянин, яких евакуювали з Ірану в межах фінального етапу спільної рятувальної операції, проведеної Головним управлінням розвідки Міністерства оборони спільно з Міністерством закордонних справ.

Про це повідомляє "Суспільне".

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За даними кореспондента Суспільного, українці прибули автобусом. До складу евакуйованої групи увійшли 5 чоловіків, 12 жінок і 14 дітей. Усі вони є громадянами України.

Представниця ГУР Ольга Мосьондз у коментарі Суспільному уточнила, що загальна кількість українців, евакуйованих як з Ірану, так і з Ізраїлю, становить 164 особи. Вона нагадала, що операція проходила у два етапи: спочатку з Ізраїлю було вивезено 176 людей, з них 133 українці, а з Ірану — 31 особу, усі також громадяни України.

За словами Мосьондз, евакуація з Ірану виявилася особливо складною через відсутність зв’язку та інтернету, спричинену обстрілами.

Через це українці тривалий час залишались без можливості контактувати з рідними чи передати інформацію про свій стан.

Нагадаємо, кілька днів тому ГУР повідомило деталі про евакуацію українців.

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