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ГУР і МЗС провели завершальний етап евакуації українців з Ірану

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 09:03
Завершено евакуацію з Ірану — в Україну повернулись жінки та діти
Українці вийшли з автобусу. Фото кадр з відео
Ключові моменти Українців евакуювали з Ірану

В Україну повернулися 31 громадянин, яких евакуювали з Ірану в межах фінального етапу спільної рятувальної операції, проведеної Головним управлінням розвідки Міністерства оборони спільно з Міністерством закордонних справ.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Українців евакуювали з Ірану 

За даними кореспондента Суспільного, українці прибули автобусом. До складу евакуйованої групи увійшли 5 чоловіків, 12 жінок і 14 дітей. Усі вони є громадянами України.

Представниця ГУР Ольга Мосьондз у коментарі Суспільному уточнила, що загальна кількість українців, евакуйованих як з Ірану, так і з Ізраїлю, становить 164 особи. Вона нагадала, що операція проходила у два етапи: спочатку з Ізраїлю було вивезено 176 людей, з них 133 українці, а з Ірану — 31 особу, усі також громадяни України.

За словами Мосьондз, евакуація з Ірану виявилася особливо складною через відсутність зв’язку та інтернету, спричинену обстрілами.

Через це українці тривалий час залишались без можливості контактувати з рідними чи передати інформацію про свій стан.

Нагадаємо, кілька днів тому ГУР повідомило деталі про евакуацію українців. 

Українки розповіли про евакуацію та які стресові моменти їм довелося пережити. 

Іран Ізраїль українці евакуація ГУР
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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