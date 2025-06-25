Завершена эвакуация из Ирана — в Украину вернулись женщины и дети

Украинцы вышли из автобуса. Фото кадр из видео

В Украину вернулись 31 гражданин, которых эвакуировали из Ирана в рамках финального этапа совместной спасательной операции, проведенной Главным управлением разведки Министерства обороны совместно с Министерством иностранных дел.

Об этом сообщает "Суспільне".

Реклама

Читайте также:

Украинцев эвакуировали из Ирана

По данным корреспондента Общественного, украинцы прибыли автобусом. В состав эвакуированной группы вошли 5 мужчин, 12 женщин и 14 детей. Все они являются гражданами Украины.

Представительница ГУР Ольга Мосендз в комментарии Общественному уточнила, что общее количество украинцев, эвакуированных как из Ирана, так и из Израиля, составляет 164 человека. Она напомнила, что операция проходила в два этапа: сначала из Израиля было вывезено 176 человек, из них 133 украинца, а из Ирана - 31 человек, все также граждане Украины.

По словам Мосендз, эвакуация из Ирана оказалась особенно сложной из-за отсутствия связи и интернета, вызванного обстрелами.

Поэтому украинцы длительное время оставались без возможности контактировать с родными или передать информацию о своем состоянии.

Напомним, несколько дней назад ГУР сообщило детали об эвакуации украинцев.

Украинки рассказали об эвакуации и какие стрессовые моменты им пришлось пережить.