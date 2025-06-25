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Главная Новости дня ГУР и МИД провели завершающий этап эвакуации украинцев из Ирана

ГУР и МИД провели завершающий этап эвакуации украинцев из Ирана

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 09:03
Завершена эвакуация из Ирана — в Украину вернулись женщины и дети
Украинцы вышли из автобуса. Фото кадр из видео
Ключові моменти Украинцев эвакуировали из Ирана

В Украину вернулись 31 гражданин, которых эвакуировали из Ирана в рамках финального этапа совместной спасательной операции, проведенной Главным управлением разведки Министерства обороны совместно с Министерством иностранных дел. 

Об этом сообщает "Суспільне".

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По данным корреспондента Общественного, украинцы прибыли автобусом. В состав эвакуированной группы вошли 5 мужчин, 12 женщин и 14 детей. Все они являются гражданами Украины.

Представительница ГУР Ольга Мосендз в комментарии Общественному уточнила, что общее количество украинцев, эвакуированных как из Ирана, так и из Израиля, составляет 164 человека. Она напомнила, что операция проходила в два этапа: сначала из Израиля было вывезено 176 человек, из них 133 украинца, а из Ирана - 31 человек, все также граждане Украины.

По словам Мосендз, эвакуация из Ирана оказалась особенно сложной из-за отсутствия связи и интернета, вызванного обстрелами.

Поэтому украинцы длительное время оставались без возможности контактировать с родными или передать информацию о своем состоянии.

Напомним, несколько дней назад ГУР сообщило детали об эвакуации украинцев.

Украинки рассказали об эвакуации и какие стрессовые моменты им пришлось пережить.

Иран Израиль украинцы эвакуация ГУР
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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