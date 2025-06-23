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Головна Новини дня Евакуація українців з Ізраїлю — жінки розповіли, як це було

Евакуація українців з Ізраїлю — жінки розповіли, як це було

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Дата публікації: 23 червня 2025 20:23
Евакуація українців з Ізраїлю — жінки розповіли, як це було
Повернення українок з Ізраїлю. Фото: РБК-Україна
Ключові моменти Як українки евакуювалися із Ізраїлю

Після серії ракетного обстрілу в Ізраїлі українські громадяни почали масово повертатися на батьківщину. Серед тих, кому вдалося евакуюватися, дві українки, які поділилися своїми історіями повернення додому.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Як українки евакуювалися із Ізраїлю

"Бути в чужій країні під час таких обставин — трохи некомфортно", — каже одна із жінок.

За її словами, шлях додому зайняв дві доби. Незважаючи на стомливу подорож, вона висловлює подяку за можливість повернутися.

"Ми відверто вдячні, що нас не покинули", — додала вона.

Друга українка розповідає, що ситуація в Ізраїлі ставала дедалі небезпечнішою: "Пішли вони бомбити ракетами, балістиками. Було дуже багато прильотів".

Разом із рідними вона перебувала у місті Бат-Ям, відпочиваючи у родича.

"Хотіли повернутися іншою дорогою, але так сталося", — каже вона, наголошуючи, що умови повернення були добрими.

За її словами, на звернення до українського посольства відреагували досить оперативно: "Протягом тижня ми подавали заяву, писали, і нам зателефонували"

Нагадаємо, у ГУР показали окремі фрагменти проведення евакуації українців з Ізраїлю.

Також стало відомо, що команда Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Міністерством закордонних справ успішно провела евакуацію українців з Ізраїлю. Ця операція відбулася за безпосереднім дорученням президента Володимира Зеленського у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в регіоні. Українські дипломатичні та розвідувальні служби оперативно організували вивезення наших громадян, забезпечивши їхню безпеку та повернення додому.

Ізраїль українці евакуація Україна обстріли
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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