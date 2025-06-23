Евакуація українців з Ізраїлю — жінки розповіли, як це було
Після серії ракетного обстрілу в Ізраїлі українські громадяни почали масово повертатися на батьківщину. Серед тих, кому вдалося евакуюватися, дві українки, які поділилися своїми історіями повернення додому.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Як українки евакуювалися із Ізраїлю
"Бути в чужій країні під час таких обставин — трохи некомфортно", — каже одна із жінок.
За її словами, шлях додому зайняв дві доби. Незважаючи на стомливу подорож, вона висловлює подяку за можливість повернутися.
"Ми відверто вдячні, що нас не покинули", — додала вона.
Друга українка розповідає, що ситуація в Ізраїлі ставала дедалі небезпечнішою: "Пішли вони бомбити ракетами, балістиками. Було дуже багато прильотів".
Разом із рідними вона перебувала у місті Бат-Ям, відпочиваючи у родича.
"Хотіли повернутися іншою дорогою, але так сталося", — каже вона, наголошуючи, що умови повернення були добрими.
За її словами, на звернення до українського посольства відреагували досить оперативно: "Протягом тижня ми подавали заяву, писали, і нам зателефонували".
Нагадаємо, у ГУР показали окремі фрагменти проведення евакуації українців з Ізраїлю.
Також стало відомо, що команда Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Міністерством закордонних справ успішно провела евакуацію українців з Ізраїлю. Ця операція відбулася за безпосереднім дорученням президента Володимира Зеленського у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в регіоні. Українські дипломатичні та розвідувальні служби оперативно організували вивезення наших громадян, забезпечивши їхню безпеку та повернення додому.
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