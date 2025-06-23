Эвакуация украинцев из Израиля — женщины рассказали, как это было

Возвращение украинок из Израиля. Фото: РБК-Украина

После серии ракетных обстрелов в Израиле украинские граждане начали массово возвращаться на родину. Среди тех, кому удалось эвакуироваться, две украинки, которые поделились своими историями возвращения домой.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Как украинки эвакуировались из Израиля

"Быть в чужой стране во время таких обстоятельств — немного некомфортно", — говорит одна из женщин.

По ее словам, путь домой занял двое суток. Несмотря на утомительное путешествие, она выражает благодарность за возможность вернуться.

"Мы откровенно благодарны, что нас не бросили", — добавила она.

Вторая украинка рассказывает, что ситуация в Израиле становилась все опаснее: "Пошли они бомбить ракетами, баллистиками. Было очень много прилетов".

Вместе с родными она находилась в городе Бат-Ям, отдыхая у родственника.

"Хотели вернуться другой дорогой, но так случилось", — говорит она, подчеркивая, что условия возвращения были хорошими.

По ее словам, на обращение в украинское посольство отреагировали достаточно оперативно: "В течение недели мы подавали заявление, писали, и нам позвонили".

Напомним, в ГУР показали отдельные фрагменты проведения эвакуации украинцев из Израиля.

Также стало известно, что команда Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством иностранных дел успешно провела эвакуацию украинцев из Израиля. Эта операция состоялась по непосредственному поручению президента Владимира Зеленского в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе. Украинские дипломатические и разведывательные службы оперативно организовали вывоз наших граждан, обеспечив их безопасность и возвращение домой.