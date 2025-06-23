Эвакуация украинцев из Израиля — женщины рассказали, как это было
После серии ракетных обстрелов в Израиле украинские граждане начали массово возвращаться на родину. Среди тех, кому удалось эвакуироваться, две украинки, которые поделились своими историями возвращения домой.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Как украинки эвакуировались из Израиля
"Быть в чужой стране во время таких обстоятельств — немного некомфортно", — говорит одна из женщин.
По ее словам, путь домой занял двое суток. Несмотря на утомительное путешествие, она выражает благодарность за возможность вернуться.
"Мы откровенно благодарны, что нас не бросили", — добавила она.
Вторая украинка рассказывает, что ситуация в Израиле становилась все опаснее: "Пошли они бомбить ракетами, баллистиками. Было очень много прилетов".
Вместе с родными она находилась в городе Бат-Ям, отдыхая у родственника.
"Хотели вернуться другой дорогой, но так случилось", — говорит она, подчеркивая, что условия возвращения были хорошими.
По ее словам, на обращение в украинское посольство отреагировали достаточно оперативно: "В течение недели мы подавали заявление, писали, и нам позвонили".
Напомним, в ГУР показали отдельные фрагменты проведения эвакуации украинцев из Израиля.
Также стало известно, что команда Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством иностранных дел успешно провела эвакуацию украинцев из Израиля. Эта операция состоялась по непосредственному поручению президента Владимира Зеленского в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе. Украинские дипломатические и разведывательные службы оперативно организовали вывоз наших граждан, обеспечив их безопасность и возвращение домой.
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