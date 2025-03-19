Теракт против полиции - на Днепропетровщине задержали мужчину

Полиция на месте. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Днепропетровской области объявили подозрение мужчине, который заложил взрывчатку в заброшенное здание в городе Павлоград. Таким образом он хотел взорвать наряд полиции, который вызвал на место.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры в Telegram в среду, 19 марта.

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Планировал теракт

По данным следствия, 25-летний мужчина получил указание "куратора", вероятно, из спецслужб России. Он изготовил взрывное устройство и в конце декабря 2024 года заложил его в заброшенном здании. Рядом злоумышленник установил камеру с удаленным доступом, полиция получила анонимный вызов на место.

Задержание мужчины. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Когда правоохранители прибыли к зданию — он активировал взрывчатку, но благодаря слаженным действиям полиции теракт удалось предотвратить.

Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в законченном покушении на совершение террористического акта. Во время обысков у него изъяли средства детонации, компоненты взрывного устройства, мобильный телефон и сим-карты.

Изъятая взрывчатка, фото: Днепропетровская областная прокуратура

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде удержания под стражей без права залога.

Скриншот поста прокуратуры

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в феврале возле ТЦК и СП в Павлограде взорвали взрывчатку - СБУ и полиция задержали причастных к теракту.

Также россияне взорвали собственного агента возле ТЦК в Каменце-Подольском на Хмельниччине.