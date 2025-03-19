Теракт проти поліції — на Дніпропетровщині затримали чоловіка

Поліція на місці. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Дніпропетровській області оголосили підозру чоловіку, який заклав вибухівку в покинуту будівлю в місті Павлоград. Таким чином він хотів підірвати наряд поліції, який викликав на місце.

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури у Telegram у середу, 19 березня.

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Планував теракт

За даними слідства, 25-річний чоловік отримав вказівку "куратора", ймовірно, зі спецслужб Росії. Він виготовив вибуховий пристрій та наприкінці грудня 2024 року заклав його у покинутій будівлі. Поруч зловмисник встановив камеру з віддаленим доступом, поліція отримала анонімний виклик на місце.

Затримання чоловіка. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Коли правоохоронці прибули до будівлі — він активував вибухівку, але завдяки злагодженим діям поліції теракт вдалося відвернути.

Зловмисника затримали та повідомили про підозру у закінченому замаху на вчинення терористичного акту. Під час обшуків у нього вилучили засоби детонації, компоненти вибухового пристрою, мобільний телефон та сім-картки.

Вилучена вибухівка. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Скриншот допису прокуратури

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у лютому біля ТЦК та СП у Павлограді підірвали вибухівку — СБУ та поліція затримали причетних до теракту.

Також росіяни підірвали власного агента біля ТЦК у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині.