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Главная Новости дня На Днепропетровщине из-за удара РФ погиб 15-летний парень

На Днепропетровщине из-за удара РФ погиб 15-летний парень

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 22:41
Нападение РФ на Днепропетровскую область: погиб 15-летний подросток, двое ранены
Ликвидация последствий нападения РФ на Днепропетровскую область. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

10 августа российские войска почти 60 раз нанесли удары по Днепропетровской области. Под ударами оказались пять районов области, враг применял беспилотники, артиллерию и авиабомбу. В результате атак есть погибшие и пострадавшие, среди погибших — 15-летний парень.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

В Днепропетровской области погибли два человека

Сначала сообщалось об одном погибшем и трех раненых в результате атак. В Никопольском районе россияне наносили удары по Никополю, Марганецкой, Покровской и Червоногригоровской общинам. Там погиб 57-летний мужчина. Повреждены объекты инфраструктуры, здание бассейна, частные дома и автомобиль.

На Дніпропетровщині через удар РФ загинув 15-річний хлопець - фото 1
Сообщение Александра Ганжи. Скриншот: Telegram

Впоследствии стало известно еще об одной жертве российской атаки. В Грушевской общине Криворожского района погиб 15-летний юноша.

Еще двое юношей получили ранения. 16-летнего пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, а 17-летний юноша будет лечиться амбулаторно.

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Таким образом, по уточненным данным, в результате атак 10 августа погибли два человека, в том числе ребенок, еще пять человек получили ранения.

На Дніпропетровщині через удар РФ загинув 15-річний хлопець - фото 2
Сообщение Александра Ганжи. Скриншот: Telegram

Какие районы области подверглись ударам

  • В Синельниковском районе российские войска атаковали Петропавловскую и Васильковскую общины. Там повреждена автозаправочная станция.
  • В Криворожском районе под ударами оказались Софиевская, Новопольская и Грушевская общины. В результате атак возникли пожары, повреждена инфраструктура.
  • В Каменском районе пострадала Верховцевская община — там повреждено предприятие.
  • В Павлоградском районе россияне наносили удары по райцентру и Вербковской общине. Там также произошли пожары.

На местах атак работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия российских ударов.

На Дніпропетровщині через удар РФ загинув 15-річний хлопець - фото 3
Последствия удара РФ по Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОВА
На Дніпропетровщині через удар РФ загинув 15-річний хлопець - фото 4
Разрушенный дом. Фото: Днепропетровская ОВА

Новини.LIVE сообщали, что в Днепропетровской области в результате российских атак 9 августа погиб один человек, ещё пятеро жителей области получили ранения. В течение суток оккупанты почти 40 раз обстреляли четыре района региона, применяя беспилотники, артиллерию и авиабомбы.

Новини.LIVE писали, что 10 августа в Запорожье число пострадавших в результате российского удара управляемыми авиационными бомбами возросло до 24 человек. Среди раненых — 10-летний ребенок, который находится в тяжелом состоянии и был госпитализирован.

Днепропетровская область атака Днепропетровская ОВА
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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