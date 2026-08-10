Атака РФ на Дніпропетровщину: загинув 15-річний хлопець, двоє поранені

Ліквідація наслідків атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Російські війська протягом 10 серпня майже 60 разів атакували Дніпропетровську область. Під ударами опинилися п’ять районів області, ворог застосовував безпілотники, артилерію та авіабомбу. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі, серед загиблих — 15-річний хлопець.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

На Дніпропетровщині загинули двоє людей

Спочатку повідомлялося про одного загиблого та трьох поранених унаслідок атак. На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Там загинув 57-річний чоловік. Пошкоджені об’єкти інфраструктури, будівля басейну, приватні будинки та автомобіль.

Допис Олександра Ганжі. Скріншот: Telegram

Згодом стало відомо ще про одну жертву російської атаки. У Грушівській громаді Криворізького району загинув 15-річний хлопець.

Ще двоє юнаків дістали поранень. 16-річного постраждалого госпіталізували у стані середньої тяжкості, а 17-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно.

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Таким чином, за уточненими даними, внаслідок атак 10 серпня загинули двоє людей, серед них дитина, ще п’ятеро людей отримали поранення.

Допис Олександра Ганжі. Скріншот: Telegram

Які райони області були під ударом

У Синельниківському районі російські війська атакували Петропавлівську та Васильківську громади. Там пошкоджено автозаправну станцію.

На Криворіжжі під ударами опинилися Софіївська, Новопільська та Грушівська громади. Внаслідок атак виникли пожежі, пошкоджено інфраструктуру.

У Кам’янському районі постраждала Верхівцівська громада — там пошкоджено підприємство.

У Павлоградському районі росіяни били по райцентру та Вербківській громаді. Там також сталися пожежі.

На місцях атак працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки російських ударів.

Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині. Фото: Дніпропетровська ОВА

Зруйнований будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

Новини.LIVE інформували, що на Дніпропетровщині внаслідок російських атак 9 серпня загинула одна людина, ще п’ятеро мешканців області отримали поранення. Протягом доби окупанти майже 40 разів обстріляли чотири райони регіону, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби.

Новини.LIVE писали, що 10 серпня у Запоріжжі до 24 людей зросла кількість постраждалих унаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами. Серед поранених — 10-річна дитина, яка перебуває у важкому стані та була госпіталізована.