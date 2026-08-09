Нападение РФ на Днепропетровскую область: один погибший и пять раненых

Разрушения в результате атаки РФ. Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепропетровской области в результате российских атак 9 августа погиб один человек, еще пять жителей получили ранения. В течение дня российские войска почти 40 раз наносили удары по четырем районам области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Россияне атаковали Никопольский район

В Никопольском районе под российскими ударами оказались Никополь, Марганецкая и Покровская громады.

В результате обстрелов повреждены частные дома, пятиэтажное здание, хозяйственная постройка, гараж, автомобиль и рейсовый автобус.

Погиб один человек, еще пятеро жителей области получили ранения. 36-летнего мужчину госпитализировали. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.

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Последствия атак в Синельниковском районе

В Синельниковском районе российские войска обстреливали Синельниково, а также Николаевскую и Васильковскую громады.

В результате атак повреждены около десяти частных домов и автомобилей.

В Павлограде вспыхнул пожар

В Зеленодольской громаде Криворожского района в результате российской атаки повреждена инфраструктура.

Кроме того, в Павлограде загорелось складское здание на территории пищевого предприятия. Пожар также возник в Вербковской громады.

Последствия российских ударов по области продолжают уточняться.

Сообщение Александра Ганжи. Скриншот: Telegram

Поврежденный автобус в результате атаки РФ. Фото: Днепропетровская ОВА

Поврежденный дом в результате атаки РФ. Фото: Днепропетровская ОВА

Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 8 августа, российские войска атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате удара загорелся рейсовый автобус, водитель погиб, а его 48-летний коллега получил ранения и был госпитализирован.

Новини.LIVE писали, что в субботу, 8 августа, российские войска обстреливали населенные пункты Сумской области. В результате вражеских атак ранения получили 21 мирный житель, среди пострадавших — малолетний ребенок. Правоохранители зафиксировали повреждения в результате обстрелов и возбудили уголовные дела по фактам нарушения законов и обычаев войны.