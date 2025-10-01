На Черниговщине ввели графики отключений света после ударов

Блэкаут на Черниговщине. Фото: ZN.UA

После массированного российского удара по энергетической инфраструктуре на Черниговщине и блэкаута, введены графики почасовых отключений электроснабжения. В результате атаки без света остались сотни тысяч людей в разных районах области.

Об этом сообщили в "Черниговоблэнерго" в среду, 1 октября.

Графики отключений электроэнергии на Черниговщине

В результате обстрелов россиян были поражены ключевые энергетические объекты, что повлекло аварийную ситуацию и оставило без электричества 307 тысяч потребителей. По словам энергетиков, имеющихся мощностей в системе не хватает для полного восстановления питания, поэтому было принято решение о введении графиков. Ограничения начали действовать с 20:00 первого октября.

"Из-за массированного удара, который враг осуществил сегодня, были поражены важные энергетические объекты, что вызвало системную аварию в сети и привело к отключению сразу 307 тысяч потребителей в нескольких районах области. К сожалению, имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам - Графика почасового отключения электроснабжения", - отметили в компании.

В "Черниговоблэнерго" уточнили, что графики предусматривают четыре очереди ограничений по принципу три часа со светом и шесть часов без электроснабжения. Энергетики отметили, что понимают масштабы проблемы, но подчеркнули: это временная мера. Отключения будут продолжаться до тех пор, пока продолжаются восстановительные работы на поврежденных объектах.

Ситуация с энергоснабжением на Черниговщине

В Чернигове 2 октября детсады не будут работать, а школы переходят на дистанционное обучение до конца недели, заявил начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Больницы, учреждения социальной сферы и объекты ЖКХ переходят на генераторы, а председатель ОВА Вячеслав Чаус заверил, что запас горючего есть.

Электротранспорт заменят дополнительные автобусы.

В населенных пунктах без света полиция усилит дежурство.

Водоснабжение будут обеспечивать альтернативными источниками, а где их не хватит - будут подвозить питьевую воду.

Операторы мобильной связи будут работать по подготовленным алгоритмам.

График отключений от "Черниговоблэнерго"

Данные по очередям отключений. Фото: Черниговоблэнерго

Данные относительно очередей отключений. Фото: Черниговоблэнерго

Напомним, что в результате российского обстрела энергетической инфраструктуры в Славутиче без света остались объекты Чернобыльской АЭС, что повлекло аварийную ситуацию и угрозу ядерной безопасности.

Ранее мы также информировали, что из-за обстрела Славутича объекты ЧАЭС оставались без света более трех часов, и Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эту атаку.