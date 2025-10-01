Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
На Чернігівщині запровадили графіки відключення світла

На Чернігівщині запровадили графіки відключення світла

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 22:10
На Чернігівщині ввели графіки відключень світла після ударів
Блекаут на Чернігівщині. Фото: ZN.UA

Після масованого російського удару по енергетичній інфраструктурі на Чернігівщині та блекауту, запроваджені графіки погодинних відключень електропостачання. У результаті атаки без світла залишилися сотні тисяч людей у різних районах області.

Про це повідомили у "Чернігівобленерго" у середу, 1 жовтня.

Читайте також:

Графіки відключень електроенергії на Чернігівщині

Внаслідок обстрілів росіян були уражені ключові енергетичні об’єкти, що спричинило аварійну ситуацію та залишило без електрики 307 тисяч споживачів. За словами енергетиків, наявних потужностей у системі бракує для повного відновлення живлення, тому було ухвалено рішення про введення графіків. Обмеження почали діяти з 20:00 першого жовтня.

"Через масований удар, який ворог здійснив сьогодні, були уражені важливі енергетичні об’єкти, що спричинило системну аварію в мережі і призвело до відключення одразу 307 тисяч споживачів у кількох районах області. На жаль, наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів, тож ми вимушені вдатися до крайніх заходів – Графіка погодинного відключення електропостачання", — зазначили у компанії.

У "Чернігівобленерго" уточнили, що графіки передбачають чотири черги обмежень за принципом три години зі світлом і шість годин без електропостачання. Енергетики наголосили, що розуміють масштаби проблеми, але підкреслили: це тимчасовий захід. Відключення триватимуть доти, доки тривають відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах.

Ситуація з енергопостачанням на Чернігівщині

У Чернігові 2 жовтня дитсадки не працюватимуть, а школи переходять на дистанційне навчання до кінця тижня, заявив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

  • Лікарні, заклади соціальної сфери та об’єкти ЖКГ переходять на генератори, а голова ОВА В’ячеслав Чаус запевнив, що запас пального є.
  • Електротранспорт замінять додаткові автобуси.
  • У населених пунктах без світла поліція посилить чергування.
  • Водопостачання забезпечуватимуть альтернативними джерелами, а де їх бракуватиме — підвозитимуть питну воду.
  • Оператори мобільного зв’язку працюватимуть за підготовленими алгоритмами.

Графік відключень від "Чернігівобленерго"

Енергосистема Чернігівщини не витримала удару — обмеження світла
Дані щодо черг відключень. Фото: Чернігівобленерго

 

Чому на Чернігівщині знову вимикають світло — подробиці
Дані щодо черг відключень. Фото: Чернігівобленерго

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури у Славутичі без світла залишилися об’єкти Чорнобильської АЕС, що спричинило аварійну ситуацію та загрозу ядерній безпеці.

Раніше ми також інформували, що через обстріл Славутича об’єкти ЧАЕС залишалися без світла понад три години, і Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю атаку.

електроенергія Чернігівська область обстріли блекаут графіки відключень світла
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
