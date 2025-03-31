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На Черниговщине суд запретил мужчине управлять авто на 46 лет

31 марта 2025 01:03
Виктория Козырь - редактор
Пьяный мужчина управлял автомобилями, не имея прав — ему запретили в течение ближайших 46 лет садиться за руль
Мужчина во время пребывания за рулем употребляет алкоголь. Фото иллюстративное: lexinform.com.ua
Виктория Козырь - редактор

В Черниговской области мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Права на управление транспортом он также не имел.

Об этом гововорится в постановлении, которое Борзнянский районный суд Черниговской области вынес 12 марта.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант неоднократно садился за руль пьяным и не имел водительского удостоверения, однако проходить проверку отказывался. Автомобили, которыми нарушитель управлял, принадлежали другим людям. Только в прошлом году его девять раз привлекали к административной ответственности.

Решение суда

Суд наложил на обвиняемого административное взыскание: арест на 15 суток и лишение права управлять транспортными средствами в течение 46 лет. Автомобили, на которых ездил осужденный, продадут, а полученные средства передадут в качестве компенсации владельцам этих транспортных средств.

На данный момент постановление суда еще не вступило в силу. В течение 30 дней со дня провозглашения это решение можно обжаловать в Черниговском апелляционном суде.

Напомним, в Полтавской области мужчина угрожал жене, говоря, что выбросит ее из окна пятого этажа. За домашнее насилие его оштрафовали.

Также мы сообщали, что в Хмельницком мужчина отказался мобилизоваться, потому что обнаружил ошибку в боевой повестке. Нарушителя приговорили к лишению свободы.

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