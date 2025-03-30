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Чоловік погрожував викинути дружину з вікна — що вирішив суд

30 березня 2025 01:03
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Як суд покарав чоловіка, який погрожував дружині, що викине її з вікна
Будівля Крюківського районного суду міста Кременчука. Фото: kop.net.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Кременчуці Полтавської області чоловік погрожував дружині, що викине її з вікна. За домашнє насильство його притягнули до адміністративної відповідальності.

Про це йдеться в постанові, яку Крюківський районний суд міста Кременчука виніс у четвер, 27 березня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, конфлікт між фігурантом і його дружиною стався ввечері 10 березня, близько 11:00. Чоловік напідпитку почав називати дружину нецензурними словами та погрожував, що викине її з вікна п'ятого поверху. Унаслідок такого ставлення жінка зазнала психологічної травми та звернулася до поліції. Порушник і раніше вчиняв домашнє насильство. Тоді відносно нього видавали терміновий заборонний припис. Попри це, він скоїв порушення повторно.

Рішення суду

Підсудного визнали винним і оштрафували на 340 гривень. Також із нього стягнуть 605 гривень судового збору.

Постанову можна оскаржити впродовж десяти днів від дня проголошення.

Нагадаємо, в Одеській області винесли вирок чоловікам, які намагалися переправити за кордон військовозобов'язаного. За вчинене вони проведуть сім років за ґратами.

Також ми повідомляли, що в Полтавській області судили завідувача хірургічного відділення міської лікарні, який вносив неправдиві відомості до направлення на МСЕК. Його засудили до випробувального терміну та сплати штрафу.

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