Суд покарав хірурга ВЛК, який підроблював направлення до МСЕК

Суддя розписується у документі. Фото: Pexels

У Полтавській області завідувач хірургічного відділення міської лікарні вносив неправдиві відомості до направлення на МСЕК. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, засуджений — лікар-хірург з міста Гребінка, який працює у місцевій міській лікарні. Слідство встановило, що на початку 2024 року одна із працівниць медзакладу уклала із обвинуваченим домовленість: хірург погодився видавати направлення на медико-соціальну експертизу, виконуючи цю послугу як за фінансову винагороду, так і на особисте прохання співробітниці.

6 травня 2024 року, діючи за попереднім задумом, лікар сфальсифікував дані про стан здоров’я пацієнта та його історію хвороби при оформленні направлення на МСЕК. Крім того, він підробив підписи колег та завірив документ печаткою. Надалі, у період з 12 липня до 4 вересня 2024 року, хірург повторно здійснив підробку документації, бо мав отримати за свої дії 11 тисяч гривень.

Під час обшуку правоохоронці виявили у засудженого 17 650 доларів США та 200 євро.

Рішення суду

Гребінківський районний суд, розглянувши зібрані матеріали, ухвалив рішення щодо хірурга, визнавши його винним у вчиненні низки кримінальних правопорушень. Йому інкримінували підроблення документів та печаток (ч. 3 ст. 358 КК України), а також отримання неправомірної вигоди працівником установи (ч. 3-4 ст. 354 КК України).

За результатами судового розгляду обвинуваченому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас, суд вирішив звільнити його від реального відбування покарання, встановивши випробувальний термін тривалістю один рік із застосуванням пробаційного нагляду.

Окрім того, засудженого зобов’язали сплатити штраф у розмірі 11 050 гривень. Також суд постановив, що він має здійснити благодійний внесок на користь Збройних Сил України у сумі 100 000 гривень.

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