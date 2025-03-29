Суд наказал хирурга ВВК, который подделывал направления в МСЭК

Судья расписывается в документе. Фото: Pexels

В Полтавской области заведующий хирургическим отделением городской больницы вносил ложные сведения в направление на МСЭК. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, осужденный — врач-хирург из города Гребенка, который работает в местной городской больнице. Следствие установило, что в начале 2024 года одна из работниц медучреждения заключила с обвиняемым договоренность: хирург согласился выдавать направления на медико-социальную экспертизу, выполняя эту услугу как за финансовое вознаграждение, так и по личной просьбе сотрудницы.

6 мая 2024 года, действуя по предварительному замыслу, врач сфальсифицировал данные о состоянии здоровья пациента и его историю болезни при оформлении направления на МСЭК. Кроме того, он подделал подписи коллег и заверил документ печатью. В дальнейшем, в период с 12 июля по 4 сентября 2024 года, хирург повторно совершил подделку документации, потому что должен был получить за свои действия 11 тысяч гривен.

Во время обыска правоохранители обнаружили у осужденного 17 650 долларов США и 200 евро.

Решение суда

Гребенковский районный суд, рассмотрев собранные материалы, принял решение в отношении хирурга, признав его виновным в совершении ряда уголовных преступлений. Ему инкриминировали подделку документов и печатей (ч. 3 ст. 358 УК Украины), а также получение неправомерной выгоды работником учреждения (ч. 3-4 ст. 354 УК Украины).

По результатам судебного разбирательства обвиняемому назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время, суд решил освободить его от реального отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью один год с применением пробационного надзора.

Кроме того, осужденного обязали уплатить штраф в размере 11 050 гривен. Также суд постановил, что он должен осуществить благотворительный взнос в пользу Вооруженных Сил Украины в сумме 100 000 гривен.

Напомним, что в Кропивницком мужчина за взятку сделал знакомому фиктивную справку о прохождении ВВК. За это дельцу назначили штраф.

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