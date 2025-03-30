Как суд наказал мужчину, который угрожал жене, что выбросит ее из окна

Здание Крюковского районного суда города Кременчуга. Фото: kop.net.ua

В Кременчуге Полтавской области мужчина угрожал жене, что выбросит ее из окна. За домашнее насилие его привлекли к административной ответственности.

Об этом говорится в постановлении, которое Крюковский районный суд города Кременчуга вынес в четверг, 27 марта.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, конфликт между фигурантом и его женой произошел вечером 10 марта, около 11:00. Мужчина по пьяни начал называть жену нецензурными словами и угрожал, что выбросит ее из окна пятого этажа. В результате такого отношения женщина получила психологическую травму и обратилась в полицию. Нарушитель и раньше совершал домашнее насилие. Тогда в отношении него выдавали срочное запретное предписание. Несмотря на это, он совершил нарушение повторно.

Решение суда

Подсудимого признали виновным и оштрафовали на 340 гривен. Также с него взыщут 605 гривен судебного сбора.

Постановление можно обжаловать в течение десяти дней со дня провозглашения.

Напомним, в Одесской области вынесли приговор мужчинам, которые пытались переправить за границу военнообязанного. За совершенное они проведут семь лет за решеткой.

Также мы сообщали, что в Полтавской области судили заведующего хирургическим отделением городской больницы, который вносил ложные сведения в направление на МСЭК. Его приговорили к испытательному сроку и уплате штрафа.