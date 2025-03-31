П'яний чоловік керував автомобілями, не маючи прав — йому заборонили протягом найближчих 46 років сідати за кермо

Чоловік під час перебування за кермом вживає алкоголь. Фото ілюстративне: lexinform.com.ua

У Чернігівській області чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Права на керування транспортом він не мав.

Про це йдеться в постанові, яку Борзнянський районний суд Чернігівської області виніс 12 березня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант неодноразово сідав за кермо п'яним і не мав водійського посвідчення, однак проходити перевірку відмовлявся. Автомобілі, якими порушник керував, належали іншим людям. Лише тогоріч його дев'ять разів притягували до адміністративної відповідальності.

Рішення суду

Суд наклав на обвинуваченого адміністративне стягнення: арешт на 15 діб і позбавлення права керувати транспортними засобами впродовж 46 років. Автомобілі, на яких їздив засуджений, продадуть, а отримані кошти передадуть в якості компенсації власникам цих транспортних засобів.

Наразі постанова суду ще не набула чинності. Упродовж 30 днів від дня проголошення це рішення можна оскаржити в Чернігівському апеляційному суді.

Нагадаємо, у Полтавській області чоловік погрожував дружині, кажучи, що викине її з вікна п'ятого поверху. За домашнє насильство його оштрафували.

Також ми повідомляли, що у Хмельницькому чоловік відмовився мобілізуватися, тому що виявив помилку в бойовій повістці. Порушника засудили до позбавлення волі.