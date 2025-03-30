У Хмельницькому чоловік, виявивши помилку у бойовій повістці, відмовився мобілізуватися — як його покарав суд

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Хмельницькому чоловік, виявивши помилку у бойовій повістці, відмовився мобілізуватися. Суд його покарав.

Про це йдеться у вироку, який опублікували у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що у 2022 році чоловік отримав виклик до територіального центру комплектування (ТЦК), пройшов медичну комісію та підписав "бойову повістку" з вимогою прибути до військкомату. Проте згодом, помітивши незначну помилку в написанні свого прізвища, відмовився виконувати вимогу військкомату щодо мобілізації, заявивши, що документ є недійсним.

Представники ТЦК спробували вручити йому виправлену повістку, але чоловік перестав виходити на зв’язок, не відчиняв двері й навіть дозволив собі грубу лайку на адресу військовослужбовця.

Хмельницький міськрайонний суд раніше визнав військовозобов'язаного невинним, однак апеляційний суд переглянув рішення. Він встановив, що обвинувачений діяв свідомо, адже всі інші особисті дані у документах збігалися, а можливість уточнити інформацію він проігнорував. Судді також відхилили аргумент підсудного про потенційні правові ризики через можливі помилки в інших документах, визнавши такі твердження надуманими.

Крім того, чоловік протягом двох років не зробив жодних спроб узаконити своє становище або добровільно стати на військовий облік, що свідчить про його намір ухилитися від служби.

Рішення суду

Суд наголосив, що формальні неточності не можуть бути підставою для зриву мобілізації, а навмисне уникнення обов’язку перед державою має відповідні правові наслідки. Тому апеляційний суд призначив чоловіку чотири роки позбавлення волі.

Раніше ми писали, що у Хмельницькій області чоловік ігнорував повістки від ТЦК, бо мав високий тиск.

А на Харківщині суд скасував штраф у розмірі 17 тисяч гривень, який наклав на чоловіка центр комплектування.