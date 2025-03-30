В Хмельницком мужчина, обнаружив ошибку в боевой повестке, отказался мобилизоваться — как его наказал суд

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Хмельницком мужчина, обнаружив ошибку в боевой повестке, отказался мобилизоваться. Суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в 2022 году мужчина получил вызов в территориальный центр комплектования (ТЦК), прошел медицинскую комиссию и подписал "боевую повестку" с требованием прибыть в военкомат. Однако впоследствии, заметив незначительную ошибку в написании своей фамилии, отказался выполнять требование военкомата по мобилизации, заявив, что документ является недействительным.

Представители ТЦК попытались вручить ему исправленную повестку, но мужчина перестал выходить на связь, не открывал дверь и даже позволил себе грубую брань в адрес военнослужащего.

Хмельницкий горрайонный суд ранее признал военнообязанного невиновным, однако апелляционный суд пересмотрел решение. Он установил, что обвиняемый действовал сознательно, ведь все остальные личные данные в документах совпадали, а возможность уточнить информацию он проигнорировал. Судьи также отклонили аргумент подсудимого о потенциальных правовых рисках из-за возможных ошибок в других документах, признав такие утверждения надуманными.

Кроме того, мужчина в течение двух лет не предпринял никаких попыток узаконить свое положение или добровольно стать на воинский учет, что свидетельствует о его намерении уклониться от службы.

Решение суда

Суд отметил, что формальные неточности не могут быть основанием для срыва мобилизации, а умышленное уклонение от обязанности перед государством имеет соответствующие правовые последствия. Поэтому апелляционный суд назначил мужчине четыре года лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Хмельницкой области мужчина игнорировал повестки от ТЦК, потому что у него было высокое давление.

А на Харьковщине суд отменил штраф в размере 17 тысяч гривен, который наложил на мужчину центр комплектования.