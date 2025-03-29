У Старокостянтинові Хмельницької області чоловік проігнорував три повістки й отримав вирок суду

Суддя розписується у документі. Фото: Pexels

У Старокостянтинові Хмельницької області чоловік проігнорував три повістки від Територіального центру комплектування (ТЦК). Суд вирішив його покарати.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що у серпні-вересні 2024 року чоловік тричі отримував повістки до територіального центру комплектування, проте свідомо ухилявся від виконання мобілізаційного обов’язку.

Під час судового розгляду обвинувачений заявив, що не погоджується з висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. За його словами, він має проблеми зі здоров’ям, зокрема страждає на підвищений тиск, через що вважає себе "обмежено придатним".

Рішення суду

Суд, дослідивши усі матеріали справи, дійшов висновку, що чоловік навмисно ухилявся від мобілізації. Через це його визнали винним і призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в Одеській області суд покарав двох чоловіків, які намагалися переправити військовозобов'язаного за кордон.

Також ми повідомляли, що у Кропивницькому чоловік за хабар зробив знайомому фіктивну довідку ВЛК і поплатився за це свободою.