В Староконстантинове Хмельницкой области мужчина проигнорировал три повестки и получил приговор суда

Судья расписывается в документе. Фото: Pexels

В Староконстантинове Хмельницкой области мужчина проигнорировал три повестки от Территориального центра комплектования (ТЦК). Суд решил его наказать.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в августе-сентябре 2024 года мужчина трижды получал повестки в территориальный центр комплектования, однако сознательно уклонялся от выполнения мобилизационного долга.

Во время судебного разбирательства обвиняемый заявил, что не согласен с заключением военно-врачебной комиссии (ВВК), которая признала его годным к службе. По его словам, у него проблемы со здоровьем, в частности он страдает повышенным давлением, из-за чего считает себя "ограниченно годным".

Решение суда

Суд, исследовав все материалы дела, пришел к выводу, что мужчина намеренно уклонялся от мобилизации. В связи с этим его признали виновным и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Одесской области суд наказал двух мужчин, которые пытались переправить военнообязанного за границу.

Также мы сообщали, что в Кропивницком мужчина за взятку сделал знакомому фиктивную справку ВВК и поплатился за это свободой.