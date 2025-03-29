В Староконстантинове Хмельницкой области мужчина проигнорировал три повестки и получил приговор суда

Мужчина игнорировал повестки из-за давления — что решил суд
В Староконстантинове Хмельницкой области мужчина проигнорировал три повестки от Территориального центра комплектования (ТЦК). Суд решил его наказать.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах суда указано, что в августе-сентябре 2024 года мужчина трижды получал повестки в территориальный центр комплектования, однако сознательно уклонялся от выполнения мобилизационного долга.
Во время судебного разбирательства обвиняемый заявил, что не согласен с заключением военно-врачебной комиссии (ВВК), которая признала его годным к службе. По его словам, у него проблемы со здоровьем, в частности он страдает повышенным давлением, из-за чего считает себя "ограниченно годным".
Решение суда
Суд, исследовав все материалы дела, пришел к выводу, что мужчина намеренно уклонялся от мобилизации. В связи с этим его признали виновным и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.
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