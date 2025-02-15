На Чернобыльской АЭС продолжается тушение пожара после атаки дрона

Пожарные возле ЧАЭС. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

После удара российского беспилотника по объекту Чернобыльской АЭС спасатели продолжают ликвидацию возгорания внешней обшивки Арки Нового безопасного конфайнмента (НБК). Пожарные работают на высоте 87 метров, используя два ствола для тушения и проводя дополнительное смачивание утеплителя и мембраны.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

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К работам привлечены 49 работников ГСЧС и 11 единиц техники. Верхолазы проводят частичное вскрытие конструкций Арки НБК для заполнения пустот огнетушащими веществами под кровлей здания.

Сейчас ухудшение радиационной ситуации не зафиксировано. Выбросов радиоактивных веществ за пределы допустимых норм нет. Мониторинг ситуации продолжается.

Напомним, что в результате удара российского дрона по ЧАЭС произошло возгорание заполнителя внешней обшивки укрытия над четвертым энергоблоком. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это была сознательная атака модифицированным дроном с 50 кг взрывчатки.

Ранее МАГАТЭ также подтвердило взрыв вблизи НБК, отметив, что инспекторы на площадке ЧАЭС услышали мощный взрыв и получили информацию о попадании БпЛА в крышу объекта.