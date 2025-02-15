На Чорнобильській АЕС триває гасіння пожежі після атаки дрона

Пожежники біля ЧАЕС. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Після удару російського безпілотника по об'єкту Чорнобильської АЕС рятувальники продовжують ліквідацію загоряння зовнішньої обшивки Арки Нового безпечного конфайнменту (НБК). Вогнеборці працюють на висоті 87 метрів, використовуючи два стволи для гасіння та проводячи додаткове змочування утеплювача й мембрани.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства України з управління зоною відчуження.

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До робіт залучено 49 працівників ДСНС та 11 одиниць техніки. Верхолази проводять часткове розкриття конструкцій Арки НБК для заповнення пустот вогнегасними речовинами під покрівлею будівлі.

Наразі погіршення радіаційної ситуації не зафіксовано. Викидів радіоактивних речовин за межі допустимих норм немає. Моніторинг ситуації триває.

Нагадаємо, що внаслідок удару російського дрона по ЧАЕС відбулося займання заповнювача зовнішньої обшивки укриття над четвертим енергоблоком. Президент України Володимир Зеленський заявив, що це була свідома атака модифікованим дроном із 50 кг вибухівки.

Раніше МАГАТЕ також підтвердило вибух поблизу НБК, зазначивши, що інспектори на майданчику ЧАЕС почули потужний вибух та отримали інформацію про влучання БПЛА в дах об’єкта.