На Буковине нашли мертвым курсанта пограничной академии Хмельницкого

Правоохранители. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На Буковине в субботу, 19 апреля, обнаружили тело курсанта из Национальной академии государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. Это уже вторая смерть за неделю.

Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко в комментарии "Суспільному".

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По предварительным данным, около 18:20 курсант нес службу на участке ответственности Черновицкого пограничного отряда. Шевченко говорит, вероятно, он выстрелил себе в голову из вверенного ему оружия.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа вместе с криминалистами, проводится осмотр места происшествия. После завершения первоочередных мероприятий будет решаться вопрос о регистрации уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "самоубийство", — рассказала она.

Расследованием дела будут заниматься следователи районного отдела полиции под процессуальным надзором Черновицкой специализированной прокуратуры по вопросам обороны Западного региона.

Напомним, 17 апреля в Хмельницком обнаружили тело 20-летнего курсанта из академии ГПСУ. Правоохранители увидели признаки огнестрельного ранения.

Впоследствии Шевченко рассказала, что смерть курсанта расследуют как самоубийство. Это произошло в помещении общежития учебного заведения.