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На Буковині знайшли тіло курсанта з академії з Хмельницького

20 квітня 2025 12:37
Аркадій Пастула - Редактор
На Буковині знайшли мертвим курсанта прикордонної академії Хмельницького
Правоохоронці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

На Буковині у суботу, 19 квітня, виявили тіло курсанта з Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Це вже друга смерть за тиждень.

Про це повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко у коментарі "Суспільному".

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Тіло курсанта з академії з Хмельницького

За попередніми даними, близько 18:20 курсант ніс службу на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону. Шевченко каже, ймовірно, він вистрелив собі в голову з ввіреної йому зброї.

"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група разом із криміналістами, проводиться огляд місця події. Після завершення першочергових заходів вирішуватиметься питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 КК України із приміткою самогубство", — розповіла вона.

Розслідуванням справи займатимуться слідчі районного відділу поліції під процесуальним наглядом Чернівецької спеціалізованої прокуратури з питань оборони Західного регіону.

Нагадаємо, 17 квітня у Хмельницькому виявили тіло 20-річного курсанта з академії ДПСУ. Правоохоронці побачили ознаки вогнепального поранення.

Згодом Шевченко розповіла, що смерть курсанта розслідують як самогубство. Це сталося у приміщенні гуртожитку навчального закладу.

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