У Хмельницькій академії ДПСУ виявили тіло курсанта з ознаками вогнепального поранення

Національна академія Державної прикордонної служби України. Фото: Wikimedia Commons

У Хмельницькому зранку 17 квітня виявили тіло 20-річного курсанта Національної академії державної прикордонної служби України. На ньому є ознаки вогнепального поранення.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

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Тіло 20-річного курсанта у Хмельницькому

Відомо, що хлопець навчався на першому курсі. Він перебував у добовому наряді. Після того, як виявили його тіло, викликали медиків і правоохоронців.

"Військовослужбовець родом з Чернігівщини. Мав повну середню освіту. Два роки тому призваний на контрактну службу, минулого року вступив до навчального закладу Державної прикордонної служби. Характеризувався позитивно, навчався добре, мав товариський характер", — розповіли у ДПСУ.

Наразі триває слідство та проводиться внутрішнє розслідування.

Нагадаємо, 11 квітня у Луцькому ТЦК виявили мертвим голову військово-лікарської комісії. Під час огляду тіла видимих ушкоджень виявлено не було.

Згодом правоохоронці повідомили, що попередньою причиною смерті голови ВЛК у Луцьку став гострий інфаркт міокарда.