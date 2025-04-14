Смерть голови ВЛК у Луцьку — правоохоронці назвали можливу причину смерті

Смерть голови ВЛК у Луцьку — поліція назвала попередню причину
У поліції назвали попередню причину смерті голови військово-лікарської комісії у Луцьку. Відтак, правоохоронці спростували інформацію про ймовірне вбивство.
Про це заявили у пресслужбі Нацполіції Волинської області у понеділок, 14 квітня.
Смерть голови ВЛК у Луцьку — що відомо про причини
За інформацією правоохоронців, попередньою причиною смерті голови ВЛК у Луцьку став гострий інфаркт міокарда.
У поліції зазначають, що у сюжеті одного з місцевих каналів про смерть лікаря 11 квітня в приміщенні ТЦК та СП в Луцьку мовиться про те, що цей громадянин, "ймовірно, не помер природною смертю, а його вбили". Журналісти посилаються на власні джерела.
З огляду на це правоохоронці наголосили, що відомості за фактом внесено до ЄРДР за ст.115 з поміткою "природна смерть", тіло направлено на судово-медичну експертизу, її остаточні результати будуть протягом кількох тижнів.
Водночас як зазначать поліціянти, під час досудового розслідування, а саме, згідно з попереднім результатом розтину тіла, встановлено, що причиною смерті став гострий інфаркт міокарда.
Нагадаємо, що 11 квітня у приміщенні Луцького ТЦК виявили мертвим голову військово-лікарської комісії.
Згодом у Луцькому ТЦК повідомили деталі щодо смерті голови ВЛК. Стало відомо, що чоловік залишився працювати напередодні ввечері через велике навантаження.
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