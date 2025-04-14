Смерть главы ВВК в Луцке - правоохранители назвали возможную причину смерти

Врачи скорой помощи. Иллюстративное фото: opentv.media

В полиции назвали предварительную причину смерти председателя военно-врачебной комиссии в Луцке. Следовательно, правоохранители опровергли информацию о вероятном убийстве.

Об этом заявили в пресс-службе Полиции Волынской области в понедельник, 14 апреля.

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Смерть председателя ВВК в Луцке — что известно о причинах

По информации правоохранителей, предварительной причиной смерти председателя ВВК в Луцке стал острый инфаркт миокарда.

В Полиции Волынской области отмечают, что в сюжете одного из местных каналов о смерти врача 11 апреля в помещении ТЦК и СП в Луцке говорится о том, что этот гражданин, "вероятно, не умер естественной смертью, а его убили". Журналисты ссылаются на собственные источники.

Учитывая это правоохранители отметили, что сведения по факту внесены в ЕРДР по ст.115 с пометкой "естественная смерть", тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, ее окончательные результаты будут в течение нескольких недель.

В то же время, как отмечают полицейские, во время досудебного расследования, а именно, согласно предварительному результату вскрытия тела, установлено, что причиной смерти стал острый инфаркт миокарда.

Скриншот сообщения полиции/Telegram

Напомним, что 11 апреля в помещении Луцкого ТЦК обнаружили мертвым председателя военно-врачебной комиссии.

Впоследствии в Луцком ТЦК сообщили детали относительно смерти председателя ВЛК. Поэтому стало известно, что мужчина остался работать накануне вечером из-за большой нагрузки.