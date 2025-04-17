В Хмельницкой академии ГПСУ обнаружили тело курсанта с признаками огнестрельного ранения

В Хмельницком обнаружили тело 20-летнего курсанта с академии ГПСУ
В Хмельницком утром, 17 апреля, обнаружили тело 20-летнего курсанта Национальной академии государственной пограничной службы Украины. На нем есть признаки огнестрельного ранения.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Тело 20-летнего курсанта в Хмельницком
Известно, что парень учился на первом курсе. Он находился в суточном наряде. После того как обнаружили его тело, вызвали медиков и правоохранителей.
"Военнослужащий родом из Черниговской области. Имел полное среднее образование. Два года назад призван на контрактную службу, в прошлом году поступил в учебное заведение Государственной пограничной службы. Характеризовался положительно, учился хорошо, имел общительный характер", — рассказали в ГПСУ.
Сейчас ведется следствие и проводится внутреннее расследование.
Напомним, 11 апреля в Луцком ТЦК обнаружили мертвым главу военно-врачебной комиссии. При осмотре тела видимых повреждений обнаружено не было.
Впоследствии правоохранители сообщили, что предварительной причиной смерти главы ВЛК в Луцке стал острый инфаркт миокарда.
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