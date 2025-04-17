Смерть курсанта у Хмельницькому розслідують як суїцид

Зброя в руках людини. Фото: Pexels

Правоохоронні органи проводять розслідування обставин смерті курсанта Національної академії Держприкордонслужби України імені Б. Хмельницького. Попередньо встановлено, що 20-річний курсант вистрелив собі у голову із автомата.

Про це повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко у коментарі Укрінформу.

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"За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "умисне вбивство" із позначкою "самогубство", — зазначила Шевченко.

За попередньою інформацією, 20-річний курсант здійснив постріл собі в голову зі службового автомата, який був закріплений за ним під час несення добового чергування.

Подія трапилася у приміщенні гуртожитку академії. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини та можливі мотиви цього вчинку.

Шевченко додала, що станом на зараз призначено необхідні експертизи, допитано свідків, заплановано низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою повного і об’єктивного встановлення усіх обставин трагедії.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 квітня, у Хмельницькому виявили тіло 20-річного курсанта Національної академії державної прикордонної служби України.

А 11 квітня у Луцькому ТЦК виявили мертвим голову військово-лікарської комісії. Під час огляду тіла видимих ушкоджень виявлено не було.