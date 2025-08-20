Нотариальные услуги через е-Консул доступны во всех дипучреждениях за рубежом

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: REUTERS

Украинцы получили доступ к автоматизированному нотариату во всех дипломатических учреждениях Украины в мире. Отныне подать документы можно через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД "е-Консул".

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел 20 августа.

Реклама

Читайте также:

Услуги для украинцев за рубежом

Отмечается, что с сегодняшнего дня автоматизированная процедура подачи документов для совершения нотариальных действий введена во всех посольствах и консульствах Украины за рубежом.

Отмечается, что с 1 июля продолжалось поэтапное введение в действие этой системы, и теперь украинцы за рубежом могут подавать информацию и документы в электронной форме через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД "е-Консул" во всех 120 зарубежных дипломатических учреждениях, предоставляющих консульские услуги.

Так, теперь граждане могут в удобное для себя время:

подать онлайн заявление на совершение нотариального действия,

загрузить образец необходимой доверенности или нотариального заявления,

загрузить все необходимые документы.

"Теперь все процедуры подачи и обработки документов можно осуществить без предварительного физического посещения дипучреждения. После онлайн-подачи остается лишь короткий визит для получения готового документа, что значительно экономит время и ресурсы граждан", — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что статистика свидетельствует об удобстве новой услуги: с момента подключения первых двух очередей дипучреждений в июле и августе услугой воспользоваться уже почти полтысячи украинцев.

Министр иностранных дел Андрей Сибига выразил благодарность всей команде, которая воплотила проект, а также международным партнерам, в частности Программе развития ООН в Украине и Министерству юстиции Украины, за содействие в воплощении этой важной инициативы.

"Нашим безусловным приоритетом и в дальнейшем остается защита прав и интересов граждан Украины за рубежом. Для этого МИД продолжает работать над реформой консульских услуг и максимальным упрощением доступа к ним. Цель в том, чтобы иметь сервис, достойный современного, технологического и сильного европейского государства", — подчеркнул министр.

Напомним, ранее Сибига назвал "красные линии" Украины на переговорах в США. Среди них — никакого признания оккупированных Россией территорий и ограничений украинской армии.

Также министр резко ответил на предложение об уступках территориями. По его словам, все ответы ни подобные вопросы есть в нашей Конституции.