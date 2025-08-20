Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня МИД ввело электронные нотариальные услуги за границей

МИД ввело электронные нотариальные услуги за границей

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 18:50
Нотариальные услуги через е-Консул доступны во всех дипучреждениях за рубежом
Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: REUTERS

Украинцы получили доступ к автоматизированному нотариату во всех дипломатических учреждениях Украины в мире. Отныне подать документы можно через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД "е-Консул".

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел 20 августа.

Реклама
Читайте также:

Услуги для украинцев за рубежом

Отмечается, что с сегодняшнего дня автоматизированная процедура подачи документов для совершения нотариальных действий введена во всех посольствах и консульствах Украины за рубежом.

Отмечается, что с 1 июля продолжалось поэтапное введение в действие этой системы, и теперь украинцы за рубежом могут подавать информацию и документы в электронной форме через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД "е-Консул" во всех 120 зарубежных дипломатических учреждениях, предоставляющих консульские услуги.

Так, теперь граждане могут в удобное для себя время:

  • подать онлайн заявление на совершение нотариального действия,
  • загрузить образец необходимой доверенности или нотариального заявления,
  • загрузить все необходимые документы.

"Теперь все процедуры подачи и обработки документов можно осуществить без предварительного физического посещения дипучреждения. После онлайн-подачи остается лишь короткий визит для получения готового документа, что значительно экономит время и ресурсы граждан", — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что статистика свидетельствует об удобстве новой услуги: с момента подключения первых двух очередей дипучреждений в июле и августе услугой воспользоваться уже почти полтысячи украинцев.

Министр иностранных дел Андрей Сибига выразил благодарность всей команде, которая воплотила проект, а также международным партнерам, в частности Программе развития ООН в Украине и Министерству юстиции Украины, за содействие в воплощении этой важной инициативы.

"Нашим безусловным приоритетом и в дальнейшем остается защита прав и интересов граждан Украины за рубежом. Для этого МИД продолжает работать над реформой консульских услуг и максимальным упрощением доступа к ним. Цель в том, чтобы иметь сервис, достойный современного, технологического и сильного европейского государства", — подчеркнул министр.

Напомним, ранее Сибига назвал "красные линии" Украины на переговорах в США. Среди них — никакого признания оккупированных Россией территорий и ограничений украинской армии.

Также министр резко ответил на предложение об уступках территориями. По его словам, все ответы ни подобные вопросы есть в нашей Конституции.

украинцы МИД документы консульство посольство
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации