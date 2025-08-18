Переговори у Вашингтоні - Сибіга назвав позицію України

Михайло Федоров, Андрій Сибіга, Денис Шмигаль та Ігор Клименко. Фото: кадр із відео

Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга назвав "червоні лінії" України на сьогоднішніх переговорах у Вашингтоні. Серед них: жодного визнання окупованих Росією територій та обмежень української армії.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець, під час презентації проєкту Програми дій уряду.

Позиція України щодо територіальних поступок

Очільник відомства наголосив, що президент України поїхав до Сполучених Штатів Америки, як завжди, з сильною позицією.

"Крим — це Україна. Є Конституція України, знову ж таки повторюся, це неодноразово і президент озвучував, яка дає всі відповіді на поставлене ваше запитання", — додав він.

Нагадаємо, ще вранці Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Вашингтона на зустріч з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Очікується, що о 20:15 стартує зустріч глави української держави із Трампом, а о 22:00 — з європейськими лідерами.

До США на зустріч прибули декілька європейських лідерів. Зокрема, йдеться про канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, лідера Франції Емманюеля Макрона та інших.