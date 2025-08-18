Відео
Головна Новини дня Сибіга назвав "червоні лінії" України на переговорах у США

Сибіга назвав "червоні лінії" України на переговорах у США

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 16:30
Переговори у Вашингтоні - Сибіга назвав позицію України
Михайло Федоров, Андрій Сибіга, Денис Шмигаль та Ігор Клименко. Фото: кадр із відео

Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга назвав "червоні лінії" України на сьогоднішніх переговорах у Вашингтоні. Серед них: жодного визнання окупованих Росією територій та обмежень української армії.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець, під час презентації проєкту Програми дій уряду.

Читайте також:

Позиція України щодо територіальних поступок 

Очільник відомства наголосив, що президент України поїхав до Сполучених Штатів Америки, як завжди, з сильною позицією.

"Крим — це Україна. Є Конституція України, знову ж таки повторюся, це неодноразово і президент озвучував, яка дає всі відповіді на поставлене ваше запитання",  додав він.

Нагадаємо, ще вранці Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Вашингтона на зустріч з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Очікується, що о 20:15 стартує зустріч глави української держави із Трампом, а о 22:00 — з європейськими лідерами.

До США на зустріч прибули декілька європейських лідерів. Зокрема, йдеться про канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, лідера Франції Емманюеля Макрона та інших.

