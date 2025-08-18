Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига назвал "красные линии" Украины на переговорах в США

Сибига назвал "красные линии" Украины на переговорах в США

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 16:30
Переговоры в Вашингтоне - Сибига назвал позицию Украины
Михаил Федоров, Андрей Сибига, Денис Шмыгаль и Игорь Клименко. Фото: кадр из видео

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал "красные линии" Украины на сегодняшних переговорах в Вашингтоне. Среди них: никакого признания оккупированных Россией территорий и ограничений украинской армии.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец, во время презентации проекта Программы действий правительства.

Реклама
Читайте также:

Позиция Украины относительно территориальных уступок

Глава ведомства отметил, что президент Украины поехал в Соединенные Штаты Америки, как всегда, с сильной позицией.

"Крым — это Украина. Есть Конституция Украины, опять же повторюсь, это неоднократно и президент озвучивал, которая дает все ответы на поставленный ваш вопрос", — добавил он.

Напомним, еще утром Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Вашингтон на встречу с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Ожидается, что в 20:15 стартует встреча главы украинского государства с Трампом, а в 22:00  с европейскими лидерами.

В США на встречу прибыли несколько европейских лидеров. В частности, речь идет о канцлере Германии Фридрихе Мерце, президенте Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, лидере Франции Эмманюэле Макроне и других.

США переговоры МИД Андрей Сибига война в Украине Конституция Украины
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации