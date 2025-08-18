Переговоры в Вашингтоне - Сибига назвал позицию Украины

Михаил Федоров, Андрей Сибига, Денис Шмыгаль и Игорь Клименко. Фото: кадр из видео

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал "красные линии" Украины на сегодняшних переговорах в Вашингтоне. Среди них: никакого признания оккупированных Россией территорий и ограничений украинской армии.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец, во время презентации проекта Программы действий правительства.

Позиция Украины относительно территориальных уступок

Глава ведомства отметил, что президент Украины поехал в Соединенные Штаты Америки, как всегда, с сильной позицией.

"Крым — это Украина. Есть Конституция Украины, опять же повторюсь, это неоднократно и президент озвучивал, которая дает все ответы на поставленный ваш вопрос", — добавил он.

Напомним, еще утром Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Вашингтон на встречу с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Ожидается, что в 20:15 стартует встреча главы украинского государства с Трампом, а в 22:00 — с европейскими лидерами.

В США на встречу прибыли несколько европейских лидеров. В частности, речь идет о канцлере Германии Фридрихе Мерце, президенте Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, лидере Франции Эмманюэле Макроне и других.