Нотаріальні послуги через е-Консул доступні у всіх дипустановах за кордоном

МЗС запровадило електронні нотаріальні послуги за кордоном
Українці отримали доступ до автоматизованого нотаріату в усіх дипломатичних установах України у світі. Відтепер подати документи можна через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС "е-Консул".
Про це повідомили в міністерстві закордонних справ 20 серпня.
Послуги для українців за кордоном
Зазначається, що відсьогодні автоматизована процедура подачі документів для вчинення нотаріальних дій запроваджена у всіх посольствах і консульствах України за кордоном.
Зазначається, що з 1 липня тривало поетапне введення в дію цієї системи, і тепер українці за кордоном можуть подавати інформацію та документи в електронній формі через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС "е-Консул" у всіх 120 закордонних дипломатичних установах, що надають консульські послуги.
Так, тепер громадяни можуть у зручний для себе час:
- подати онлайн заяву на вчинення нотаріальної дії,
- завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви,
- завантажити всі необхідні документи.
"Тепер усі процедури подачі та обробки документів можна здійснити без попереднього фізичного відвідування дипустанови. Після онлайн-подачі залишається лише короткий візит для отримання готового документа, що значно економить час та ресурси громадян", — йдеться у повідомленні.
У МЗС заявили, що статистика свідчить про зручність нової послуги: з моменту підключення перших двох черг дипустанов у липні та серпні послугою скористатися вже майже півтисячі українців.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив вдячність всій команді, яка втілила проєкт, а також міжнародним партнерам, зокрема Програмі розвитку ООН в Україні та Міністерству юстиції України, за сприяння у втіленні цієї важливої ініціативи.
"Нашим безумовним пріоритетом і надалі залишається захист прав та інтересів громадян України за кордоном. Для цього МЗС продовжує працювати над реформою консульських послуг і максимальним спрощенням доступу до них. Мета в тому, щоб мати сервіс, гідний сучасної, технологічної та сильної європейської держави", — підкреслив міністр.
Нагадаємо, раніше Сибіга назвав "червоні лінії" України на переговорах у США. Серед них — жодного визнання окупованих Росією територій та обмежень української армії.
Також міністр різко відповів на пропозицію про поступки територіями. За його словами, усі відповіді ні подібні питання є в нашій Конституції.
Читайте Новини.LIVE!