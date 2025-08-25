Видео
Главная Новости дня МИД Украины ответил на заявления Сийярто об угрозах Зеленского

МИД Украины ответил на заявления Сийярто об угрозах Зеленского

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 10:18
МИД Украины отреагировал на заявления Сийярто о Зеленском
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: @FM_Szijjarto/X

Между Украиной и Венгрией обострилась дипломатическая риторика после заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто. Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы угрозах в адрес Будапешта в День Независимости, а также в "атаках на энергетическую безопасность Венгрии".

Перепалка между дипломатами произошла в соцсети X.

Читайте также:

Сийярто обвинил Владимира Зеленского в угрозах

В соцсети X Петер Сийярто обнародовал фрагмент из пресс-службы Владимира Зеленского на День Независимости, 24 августа и прокомментировал его.

"Мы считаем суверенитет и территориальную целостность фундаментальными ценностями международной политики. Поэтому мы уважаем суверенитет и территориальную целостность каждой страны и ожидаем того же в ответ", - заявил Сийярто, призвав Зеленского "прекратить угрозы и безрассудные действия".

Кроме того, Сийярто обвинил Украину в атаках на энергетическую безопасность Венгрии.

"В последние дни Украина осуществила серьезные атаки на наши энергоснабжения. Атака на энергетическую безопасность является атакой на суверенитет. Война, к которой Венгрия не имеет никакого отношения, никогда не может оправдать нарушение нашего суверенитета. Мы призываем Зеленского прекратить угрозы Венгрии и безрассудные атаки на нашу энергетическую безопасность! " — написал Петер Сийярто.

Реакция Андрея Сибиги

В ответ глава украинского МИД Андрей Сибига резко отверг упреки Будапешта.

null
Сообщение Андрея Сибиги. Фото: скриншот

"Не надо указывать украинскому президенту, что ему делать и что говорить. Он президент Украины, а не Венгрии", — подчеркнул дипломат.

Сибига также добавил, что вопрос энергетической безопасности является исключительно ответственностью самой Венгрии.

"Диверсифицируйте источники и станьте независимыми от России, как это сделала остальная Европа", — отметил он.

Напомним, скандал произошел после того, как Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистки о дружбе между Украиной и Венгрией. Президент сказал, что наше государство всегда было дружественным к Венгрии, однако, в дальнейшем все будет зависеть от позиции Будапешта.

Ранее Петер Сийярто также критически реагировал на украинскую атаку дронами на нефтепровод "Дружба" в Брянской области России.

скандал Андрей Сибига Венгрия Петер Сиярто нефтепровод Дружба
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
