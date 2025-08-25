МЗС України відреагувало на заяви Сіярто про Зеленського

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Фото: @FM_Szijjarto/X

Між Україною та Угорщиною загострилася дипломатична риторика після заяв угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто. Він звинуватив президента України Володимира Зеленського у нібито погрозах на адресу Будапешта у День Незалежності, а також у "атаках на енергетичну безпеку Угорщини".

Перепалка між дипломатами сталася у соцмережі X.

Сіярто звинуватив Володимира Зеленського у погрозах

У соцмережі X Петер Сіярто оприлюднив фрагмент із пресслужби Володимира Зеленського на День Незалежності, 24 серпня та прокоментував його.

"Ми вважаємо суверенітет і територіальну цілісність фундаментальними цінностями міжнародної політики. Тому ми поважаємо суверенітет і територіальну цілісність кожної країни і очікуємо того самого у відповідь", — заявив Сіярто, закликавши Зеленського "припинити погрози та безрозсудні дії".

Окрім того, Сіярто звинуватив Україну в атаках на енергетичну безпеку Угорщини.

"Останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наші енергопостачання. Атака на енергетичну безпеку є атакою на суверенітет. Війна, до якої Угорщина не має жодного стосунку, ніколи не може виправдати порушення нашого суверенітету. Ми закликаємо Зеленського припинити погрози Угорщині та безрозсудні атаки на нашу енергетичну безпеку!" — написав Петер Сіярто.

Реакція Андрія Сибіги

У відповідь очільник українського МЗС Андрій Сибіга різко відкинув закиди Будапешта.

Повідомлення Андрія Сибіги. Фото: скриншот

"Не треба вказувати українському президенту, що йому робити і що говорити. Він президент України, а не Угорщини", — наголосив дипломат.

Сибіга також додав, що питання енергетичної безпеки є виключно відповідальністю самої Угорщини.

"Диверсифікуйте джерела і станьте незалежними від Росії, як це зробила решта Європи", — зазначив він.

Нагадаємо, скандал стався після того, як Володимир Зеленський відповів на запитання журналістки про дружбу між Україною та Угорщиною. Президент сказав, що наша держава завжди була дружньою до Угорщини, проте, надалі усе залежатиме від позиції Будапешту.

Раніше Петер Сіярто також критично реагував на українську атаку дронами на нафтопровід "Дружба" в Брянській області Росії.