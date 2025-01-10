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МИД Украины ответило на претензии Института памяти Польши

10 января 2025 02:04
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В МИД Украины называет заявления главы Института национальной памяти Польши манипулятивными
Здание МИД Украины. Фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Министерство иностранных дел Украины выразило свою обеспокоенность относительно комментариев главы Института национальной памяти Республики Польша Кароля Навроцкого. В этих комментариях вопросы членства Украины в Европейском Союзе и НАТО связываются с решением вопросов общей истории.

Соответствующее заявление МЗС Украины опубликовано на сайте учреждения.

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Что конкретно содержится в заявлении МИД Украины

Украинская сторона категорически отвергает тенденциозные и манипулятивные утверждения главы Института национальной памяти Польши. Такие заявления свидетельствуют о том, что польский политик ставит краткосрочные политические интересы выше стратегических интересов безопасности собственной страны, добрососедские украинско-польские отношения и общие ценности свободы, демократии и справедливости.

Министерство отмечает, что между Украиной и Польшей продолжается конструктивный диалог уполномоченных органов власти по вопросам исторического прошлого. Эта работа направлена на достойное почтение памяти украинцев в Польше и поляков в Украине.

Украина призывает польских политиков не использовать во внутриполитической борьбе тему сложных страниц исторического прошлого, поскольку такие действия только вредят добрососедским отношениям между нашими странами.

Министерство отмечает, что заявления господина Навроцкого получили поддержку в Москве, что является очень тревожным сигналом. Напомним, что Россия веками пытается уничтожить украинское и польское государства, и сейчас активно вкладывает ресурсы в попытки разрушить украинско-польскую дружбу и взаимопонимание. Недопустимо делать заявления, которые подыгрывают этим усилиям врага.

Украина и украинцы всегда были и остаются глубоко благодарными польскому правительству и обществу за искреннюю и масштабную помощь в противостоянии российской агрессии. Благодаря этой поддержке Украина защищает не только себя, но и весь регион и всю Европу от агрессивного и экспансионистского режима в Москве. Несмотря на отдельные заявления польских политиков, реальность заключается в том, что Украина уже является де-факто и станет де-юре частью евроатлантического сообщества народов и европейской архитектуры безопасности.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш жестко раскритиковал действия украинских военных, которые прикрепили флаги УПА  к бронетранспортерам Rosomak. Их Украина получила от Польши во время полномасштабной войны.

А польский депутат Витольд Туманович хочет запретить в'езд в страну украинским военным.

Польша скандал НАТО МИД ЕС

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