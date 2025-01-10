У МЗС України називає заяви голови Інституту національної пам'яті Польщі маніпулятивними

Будівля МЗС України. Фото: УНІАН

Міністерство закордонних справ України висловило свою стурбованість щодо коментарів голови Інституту національної пам'яті Республіки Польща Кароля Навроцького. В цих коментарях питання членства України у Європейському Союзі та НАТО пов'язуються з розв'язанням питань спільної історії.

Відповідна заява МЗС України опублікована на сайті установи.

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Що конкретно міститься в заяві МЗС України

Українська сторона категорично відкидає тенденційні та маніпулятивні твердження голови Інституту національної пам'яті Польщі. Такі заяви свідчать про те, що польський політик ставить короткострокові політичні інтереси вище за стратегічні безпекові інтереси власної країни, добросусідські українсько-польські відносини та спільні цінності свободи, демократії і справедливості.

Міністерство наголошує, що між Україною та Польщею продовжується конструктивний діалог уповноважених органів влади з питань історичного минулого. Ця робота спрямована на гідне вшанування пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні.

Україна закликає польських політиків не використовувати у внутрішньополітичній боротьбі тему складних сторінок історичного минулого, оскільки такі дії лише шкодять добросусідським відносинам між нашими країнами.

Міністерство зауважує, що заяви пана Навроцького отримали підтримку в Москві, що є дуже тривожним сигналом. Нагадаємо, що Росія століттями намагається знищити українську та польську держави, і зараз активно вкладає ресурси в спроби зруйнувати українсько-польську дружбу та взаєморозуміння. Неприпустимо робити заяви, які підіграють цим зусиллям ворога.

Україна та українці завжди були і залишаються глибоко вдячними польському уряду та суспільству за щиру і масштабну допомогу в протистоянні російській агресії. Завдяки цій підтримці Україна захищає не лише себе, але й увесь регіон та всю Європу від агресивного та експансіоністського режиму в Москві. Незважаючи на окремі заяви польських політиків, реальність полягає в тому, що Україна вже є де-факто і стане де-юре частиною євроатлантичної спільноти народів та європейської архітектури безпеки.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш жорстко розкритикував дії українських військових, які прикріпили прапори УПА до бронетранспортерів Rosomak. Їх Україна отримала від Польщі під час повномасштабної війни.

А польський депутат Вітольд Туманович хоче заборонити в'їзд в країну українським військовим.