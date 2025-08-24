Путин блокирует мирный процесс и стремится к уступкам от США - детали ISW

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Министерство иностранных дел России официально заявило, что отказ Владимира Путина от встречи с Владимиром Зеленским в сроки, предложенные президентом США Дональдом Трампом, соответствует "последовательной линии Кремля". В Москве отметили, что глава МИД Сергей Лавров действует по прямым указаниям Путина, тем самым подтвердив: именно российский президент остается ключевым препятствием для мирного процесса.

Об этом говорится в аналитике от Института исследования войны.

Лавров своими словами подтвердил нежелание Путина к миру

Российский МИД опроверг обвинения западных СМИ, что министр иностранных дел Сергей Лавров своими заявлениями об отвержении западных гарантий безопасности для Украины якобы подрывает мирный процесс. В МИД подчеркнули, что Лавров озвучивает официальную линию Кремля, которая остается неизменной еще со времен саммита на Аляске 15 августа.

В частности, Москва вновь повторила условия, озвученные еще во время переговоров в Стамбуле 2022 года: Украина должна навсегда отказаться от вступления в НАТО, согласиться на ограничение собственных Вооруженных сил и не получать западной военной помощи. При этом никаких ограничений на армию России в этих "гарантиях" не предусмотрено. Россия также заявила, что любые договоренности без учета ее "законных интересов" не имеют смысла.

Аналитики ISW подчеркивают, что эти заявления фактически подтверждают: главным тормозом мирного процесса является сам Путин, который и определяет внешнюю политику России. По мнению экспертов, он не заинтересован в настоящих переговорах и настаивает на реализации военных целей, которые означают полную капитуляцию Украины.

Путин хочет уступок от США, не учитывая интересы Украины

Также аналитики Института исследования войны добавили, что Владимир Путин пытается получить уступки от США в двустороннем формате, избегая обсуждения войны против Украины.

Российский лидер даже заявлял, что приход Дональда Трампа к власти в 2025 году стал "светом в конце тоннеля" в отношениях Москвы и Вашингтона. Путин назвал встречу с Трампом на Аляске "содержательной" и выразил надежду, что это станет началом "восстановления" диалога, при этом возложив ответственность за этот процесс на США.

По оценкам ISW, Кремль стремится перезапустить прямые переговоры с Соединенными Штатами, чтобы уменьшить санкционное давление на Россию, но при этом сохранить возможность вести войну против Украины.

В то же время администрация Трампа требует, чтобы Путин сначала встретился с Зеленским для реальных переговоров о мире.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявлял, что встреча Путина и Зеленского невозможна из-за несогласованной программы.

Зато Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал процесс переговоров и обвинил Путина в затягивании встречи.