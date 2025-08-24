Путін блокує мирний процес і прагне поступок від США — деталі ISW

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Міністерство закордонних справ Росії офіційно заявило, що відмова Володимира Путіна від зустрічі з Володимиром Зеленським у строки, запропоновані президентом США Дональдом Трампом, відповідає "послідовній лінії Кремля". У Москві наголосили, що глава МЗС Сергій Лавров діє за прямими вказівками Путіна, тим самим підтвердивши: саме російський президент залишається ключовою перешкодою для мирного процесу.

Лавров своїми словами підтвердив небажання Путіна до миру

Російське МЗС спростувало звинувачення західних ЗМІ, що міністр закордонних справ Сергій Лавров своїми заявами щодо відкидання західних гарантій безпеки для України нібито підриває мирний процес. У МЗС наголосили, що Лавров озвучує офіційну лінію Кремля, яка залишається незмінною ще з часів саміту на Алясці 15 серпня.

Зокрема, Москва знову повторила умови, озвучені ще під час переговорів у Стамбулі 2022 року: Україна має назавжди відмовитися від вступу до НАТО, погодитися на обмеження власних Збройних сил і не отримувати західної військової допомоги. При цьому жодних обмежень на армію Росії у цих "гарантіях" не передбачено. Росія також заявила, що будь-які домовленості без урахування її "законних інтересів" не мають сенсу.

Аналітики ISW підкреслюють, що ці заяви фактично підтверджують: головним гальмом мирного процесу є сам Путін, який і визначає зовнішню політику Росії. На думку експертів, він не зацікавлений у справжніх переговорах і наполягає на реалізації воєнних цілей, які означають повну капітуляцію України.

Путін хоче поступок від США, не враховуючи інтереси України

Також аналітики Інституту дослідження війни додали, що Володимир Путін намагається отримати поступки від США у двосторонньому форматі, уникаючи обговорення війни проти України.

Російський лідер навіть заявляв, що прихід Дональда Трампа до влади у 2025 році став "світлом у кінці тунелю" у відносинах Москви й Вашингтона. Путін назвав зустріч із Трампом на Алясці "змістовною" та висловив сподівання, що це стане початком "відновлення" діалогу, при цьому поклавши відповідальність за цей процес на США.

За оцінками ISW, Кремль прагне перезапустити прямі переговори зі Сполученими Штатами, щоб зменшити санкційний тиск на Росію, але при цьому зберегти можливість вести війну проти України.

Водночас адміністрація Трампа вимагає, щоб Путін спершу зустрівся із Зеленським для реальних переговорів про мир.

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров заявляв, що зустріч Путіна та Зеленського неможлива через непогоджену програму.

Натомість Президент України Володимир Зеленський прокоментував процес переговорів та звинуватив Путіна у затягуванні зустрічі.