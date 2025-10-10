Видео
Главная Новости дня МИД фиксирует наблюдение китайскими спутниками объектов Украины

МИД фиксирует наблюдение китайскими спутниками объектов Украины

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 21:24
МИД: Китайские спутники следят за объектами в Украине
Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE

Министерство иностранных дел Украины зафиксировало использование китайских спутников для наблюдения за объектами на территории страны. Они используются, в частности, для мониторинга энергетических объектов и подстанций.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, 10 октября.

Читайте также:

Война России против Украины выходит за пределы Европы

По словам Тихого, украинская сторона уже не впервые сталкивается с таким явлением в контексте российской агрессии.

"Мы видим эту деятельность и информируем о ней по дипломатическим каналам как китайскую сторону, так и наших партнеров", — отметил Тихий.

По его словам, это еще раз подчеркивает, что война России против Украины выходит далеко за ее пределы и имеет последствия для безопасности Европы, Юго-Восточной Азии, Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока".

Напомним, что ранее Георгий Тихий призвал союзников как можно быстрее принять 19-й пакет санкций. Стимулом должна стать ночная атака РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

Также представитель МИД сообщил, что в правительстве премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сознательно нагнетают антиукраинскую истерию, которая не имеет ничего общего с реальностью. Эти обвинения— бессмысленные и политически мотивированные.

Китай МИД спутник энергетика Георгий Тихий
