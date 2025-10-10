МЗС: Китайські супутники стежать за об’єктами в Україні

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE

Міністерство закордонних справ України зафіксувало використання китайських супутників для спостереження за об’єктами на території країни. Вони використовуються, зокрема, для моніторингу енергетичних об’єктів та підстанцій.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу у п'ятницю, 10 жовтня.

За словами Тихого, українська сторона вже не вперше стикається з таким явищем у контексті російської агресії.

"Ми бачимо цю діяльність і інформуємо про неї дипломатичними каналами як китайську сторону, так і наших партнерів", — зазначив Тихий.

За його словами, це ще раз підкреслює, що війна Росії проти України виходить далеко за її межі й має наслідки для безпеки Європи, Південно-Східної Азії, Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу".

