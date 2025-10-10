Відео
Головна Новини дня МЗС фіксує спостереження китайськими супутниками об’єктів України

МЗС фіксує спостереження китайськими супутниками об’єктів України

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 21:24
МЗС: Китайські супутники стежать за об’єктами в Україні
Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE

Міністерство закордонних справ України зафіксувало використання китайських супутників для спостереження за об’єктами на території країни. Вони використовуються, зокрема, для моніторингу енергетичних об’єктів та підстанцій.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу у п'ятницю, 10 жовтня.

Читайте також:

Війна Росії проти України виходить за межі Європи

За словами Тихого, українська сторона вже не вперше стикається з таким явищем у контексті російської агресії. 

"Ми бачимо цю діяльність і інформуємо про неї дипломатичними каналами як китайську сторону, так і наших партнерів", — зазначив Тихий.

За його словами, це ще раз підкреслює, що війна Росії проти України виходить далеко за її межі й має наслідки для безпеки Європи, Південно-Східної Азії, Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу".

Нагадаємо, що раніше Георгій Тихий закликав союзників якнайшвидше ухвалити 19-й пакет санкцій. Стимулом має стати нічна атака РФ на енергетичну інфраструктуру України.

Також речник МЗС повідомив, що в уряді прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана свідомо нагнітають антиукраїнську істерію, яка не має нічого спільного з реальністю. Ці звинувачення — безглузді та політично мотивовані.

Китай МЗС супутник енергетика Георгій Тихий
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
