Україна вимагає запровадження 19 пакету санкцій проти РФ

Георгій Тихий. Фото: МЗС України / Telegram

Міністерство закордонних справ закликало союзників якнайшвидше ухвалити 19-й пакет санкцій. Стимулом має стати нічна атака РФ на енергетичну інфраструктуру України.

Таку заявив зробив речник МЗС України Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець у п’ятницю, 10 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Новий пакет санкцій проти РФ — що пропонують

"Не можна більше затягувати. Пора ухвалювати рішення про 19 пакет санкцій — проти енергетики, банківського сектору, тіньового флоту Росії", — заявив Тихий.

Речник наголосив, що потрібні обмеження для портів та капітанів суден РФ, а також додаткові санкції проти дипломатів, пропагандистів і тих країн, які допомагають обходити обмеження.

Нагадаємо, що через атаку РФ без світла залишилась частина мешканців у шістьох районах Києва.

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк пояснив, чому окупанти ціляться на енергоінфраструктуру.