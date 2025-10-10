Украина требует введения 19 пакета санкций против РФ

Георгий Тихий. Фото: МИД Украины / Telegram

Министерство иностранных дел призвало союзников как можно быстрее принять 19-й пакет санкций. Стимулом должна стать ночная атака РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

Такое заявил сделал спикер МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец в пятницу, 10 октября.

"Нельзя больше затягивать. Пора принимать решение о 19 пакете санкций — против энергетики, банковского сектора, теневого флота России", — заявил Тихий.

Представитель подчеркнул, что нужны ограничения для портов и капитанов судов РФ, а также дополнительные санкции против дипломатов, пропагандистов и тех стран, которые помогают обходить ограничения.

Напомним, что из-за атаки РФ без света осталась часть жителей в шести районах Киева.

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк объяснил, почему оккупанты целятся на энергоинфраструктуру.