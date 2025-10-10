Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В МИД сделали заявление после атаки РФ на энергетику Украины

В МИД сделали заявление после атаки РФ на энергетику Украины

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 18:11
Украина требует введения 19 пакета санкций против РФ
Георгий Тихий. Фото: МИД Украины / Telegram

Министерство иностранных дел призвало союзников как можно быстрее принять 19-й пакет санкций. Стимулом должна стать ночная атака РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

Такое заявил сделал спикер МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец в пятницу, 10 октября.

Реклама
Читайте также:

Новый пакет санкций против РФ — что предлагают

"Нельзя больше затягивать. Пора принимать решение о 19 пакете санкций против энергетики, банковского сектора, теневого флота России", — заявил Тихий.

Представитель подчеркнул, что нужны ограничения для портов и капитанов судов РФ, а также дополнительные санкции против дипломатов, пропагандистов и тех стран, которые помогают обходить ограничения.

Напомним, что из-за атаки РФ без света осталась часть жителей в шести районах Киева.

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк объяснил, почему оккупанты целятся на энергоинфраструктуру.

санкции против России МИД Украина энергетика Россия атака
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации