Украина требует введения 19 пакета санкций против РФ

В МИД сделали заявление после атаки РФ на энергетику Украины
Министерство иностранных дел призвало союзников как можно быстрее принять 19-й пакет санкций. Стимулом должна стать ночная атака РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.
Такое заявил сделал спикер МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец в пятницу, 10 октября.
Новый пакет санкций против РФ — что предлагают
"Нельзя больше затягивать. Пора принимать решение о 19 пакете санкций — против энергетики, банковского сектора, теневого флота России", — заявил Тихий.
Представитель подчеркнул, что нужны ограничения для портов и капитанов судов РФ, а также дополнительные санкции против дипломатов, пропагандистов и тех стран, которые помогают обходить ограничения.
Напомним, что из-за атаки РФ без света осталась часть жителей в шести районах Киева.
Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк объяснил, почему оккупанты целятся на энергоинфраструктуру.
